Di notte in un parcheggio isolato a Camnago Volta con la droga dell'amore nascosta in auto

Nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 gennaio una volante della polizia, durante un controllo in zona Camnago Volta, ha notato un'auto con targa svizzera e due individui a bordo, fermi in un parcheggio isolato. Gli agenti hanno proceduto al controllo dei due occupanti e del veicolo. Hanno identificato un 35enne svizzero di origini russe e un 43enne bergamasco. Poiché non hanno saputo fornire spiegazioni convincenti sulla loro presenza nella zona, sono stati sottoposti a un'ispezione più approfondita. Durante il controllo, è stato scoperto uno sfollagente di legno lungo 40 centimetri. Ma non è tutto. Sotto il sedile di guida dell'auto sono stati rinvenuti due contenitori contenenti sostanze che, dopo le opportune analisi, sono state identificate come 3,45 grammi di MDPV (nota anche come droga dell'amore) e 2,87 grammi di mefredone (una droga sintetica). Il 35enne svizzero è stato denunciato per detenzione di oggetti atti a offendere e sanzionato per la detenzione della sostanza stupefacente.