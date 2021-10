Il camion urta un muretto e rompe il serbatoio: gasolio sulla Regina a Menaggio

L'urto contro il muretto è costato la rottura del serbatoio e laperdita di gasolio che si è sparso lungo la strada. E' accaduto a Menaggio intorno alle ore 13 del 28 ottobre 2021. Un autocarro in manovra lungo la statale Regina in corrispondenza dell'intersezione con via Monte Grappa ha urtato il serbatoio che si è squarciato lasciando fuoriuscire il carburante. Il manto stradale è diventato, quindi, pericoloso a causa della scivolosità. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Menaggio per provvedere alla pulizia e alla messa in sciurezza del tratto di strada interessato dalla dispersione del gasolio.