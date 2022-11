Como, camion urta e si porta via la sbarra del passaggio a livello

E' accaduto poco prima delle ore 8 del 4 novembre 2022: un camion che trasportava i componenti per impalcature ha urtato la sbarra del passaggio a livello di viale Lecco, quello vicino all'ingresso del Municipio. Il mezzo ha effettuato l'obbligatoria svolta a sinistra e nel transitare il carico che trasportava ha urtato e letteralmente strappato via la sbarra a strisce rosse e bianche. L'autista si è subito fermato. Il passaggio a livello, dunque, è rimasto pericolosamente privo di una delle sbarre e per questo motivo sono dovuti intervenire gli agenti della polizia locale di Como per presidiare il punto e assicurarsi che non ci siano pericoli per auto e pedoni in attesa che venga riparato il danno dai tecnici delle Ferrovie Nord.