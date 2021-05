Como, camion perde il carico in via Provinciale per Lecco: traffico rallentato

Sono intervenuti i vigili del fuoco per sgomberare la strada

I vigili del fuoco all'opera sulla Provinciale per Lecco

I vigili del fuoco sono intervenuti (l'operazione è ancora in corso) oggi, 11 maggio a Como, sulla Provinciale per Lecco dove un camion ha perso gran parte del suo carico, dei pannelli di alluminio. Il traffico quindi è rallentato e al momento i vigili del fuoco sono impegnati a ripristinare il passaggio nelle due corsie rimuovendo i pannelli. Non si segnalano feriti.

