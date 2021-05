Camion si incastra sotto il ponte nel centro storico a Vimercate: l'autista è un 30enne di Como

Una manovra sbagliata dove l'autista del camion, un 30enne di Como non avrà tenuto conto dell'altezza del ponte che si trova in pieno centro storico a Vimercate e quindi questa mattina, 27 maggio, il suo veicolo è rimasto a lungo incastrato sotto la volta.

Come riportato anche su Monza Today, per il trentenne di Como era il primo giorno di lavoro e non avrebbe considerato le limitazioni di altezza e peso della struttura proseguendo quindi, in centro Vimercate da via Cavour per prendere via San Rocco.

È stato necessario l'intervento della polizia locale sia per deviare il traffico che per sgonfiare i pneumatici del camion e riuscire quindi a liberare la strada. Nessun danno al ponte, ma per l'autista è scattata una multa di cinquanta euro per la violazione dell'accesso al centro storico