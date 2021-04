Cantù, tir incastrato: intervengono i vigili del fuoco

Viabilità paralizzata in via Cattaneo a Cantù. Un tir con rimorchio è rimasto incastrato nel tentivo di fare manovra all'altezza dell'intersezione con via Fiammenghini. Probabilmente il conducente non ha visto qualche cartello stradale che indicava limiti di dimensioni per i mezzi pesanti, o forse è stato tratto in inganno dal gps. Ad ogni modo sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Cantù per rimuovere il grosso veicolo, a partire dal cassone.