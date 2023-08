Apre il camion per scaricare i materiali in ditta e trova 11 clandestini

Certamente quando gli operai dell'azienda di Lonate Ceppino (in provincia di Varese e confinante con le città comasche di Appiano Gentile, Locate Varesino e Carbonate) hanno aperto il camion che doveva consegnare dei prodotti saranno rimasti sorpresi nel vedere che, oltre alla merce che aspettavano, c'erano 11 persone. La vicenda risale a lunedì mattina 28 agosto e sul posto sono intervenuti per primi i carabinieri di Tradate. Sembrerebbe che queste persone provengano per la maggior parte dalla Costa d'Avorio e qualcuno dalla Tunisia.

Erano tutti stravolti e infreddoliti e, come riportato su Malpensa24, il personale della ditta (che si occupa di materie plastiche) si è subito mostrato solidale, dando loro cibo, acqua e anche vestiti per ripararsi dal freddo. Non si hanno informazioni sulla provenienza del camion e ora sarà la Prefettura a occuparsi della questione.