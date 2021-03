Cadono calcinacci dal ponte dell'autostrada: pericolo in via Bellinzona a Como

Pericolo in via Bellinzona a Como nella prima mattina del 16 marzo 2021. I vigili del fuoco di Como sono accorsi sotto il ponte dell'autostrada per la segnalazione di calcinacci caduti dall'infrastruttura autostradale. Per terra c'erano detriti che si sono staccati da sotto il ponte, come si evince dallo stato di ammaloramento di una parte del ponte.

I pompieri hanno provveduto a ispezionare la struttura e a mettere in sicurezza le parti dalle quali si sarebbero potuti staccare ulteriori calcinacci.