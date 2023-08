Calci e pugni ai poliziotti: 40enne arrestato a Como

Ha 40 anni, è originario di Palermo e ha numerosi precedenti penali l'uomo arrestato a Como, in zona via Belvedere, nella serata dell'11 agosto 2023. La polizia è intervenuta poco dopo le 20.30 su segnalazione di un cittadino che ha raccontato di avere sorpreso nella sua auto un uomo, il quale è immediatamente scappato. Grazie alla descrizione fornita dal proprietario dell’auto e a seguito di una capillare ricerca nelle vie limitrofe, gli agenti hanno trovato il sospettato e lo hanno fermato per un controllo. L’uomo ha fin da subito mostrato un atteggiamento ostile nei confronti dei poliziotti, anche a causa del suo stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di bevande alcoliche. Nonostante i tentativi degli agenti di ricondurlo alla calma, l’uomo ha opposto resistenza al tirando calci e pugni. Pertanto è stato portato negli uffici della questura dove però il suo comportamento aggressivo è continuato. Su indicazione del pm di turno è stato arrestato e portato nella cella della questura.