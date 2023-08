Lomazzo, cade dal tetto: grave 31enne

E' rimasto ferito in modo molto grave il 31enne caduto dal tetto di una casa in via degli Artigiani a Lomazzo. E' successo nel pomeriggio del 3 agosto 2023. L'uomo stava lavorando sul tetto dell'abitazione quando per cause ancora da stabilire è caduto riportando un grave trauma cranico. Sul posto ambulanza e automedica oltre al personale dell'Ats Insubria. Vista la gravità l'uomo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano.