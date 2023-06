Cade da un'impalcatura: operaio di 21 anni grave a Valmorea

Grave infortunio sul lavoro a Valmorea. Intorno alle ore 8.30 i un cantiere edile privato di via Giovanni XIII un operaio di 21 anni è caduto da un trabattello. La caduta, dall'altezza di circa 2 metri, ha avuto gravi conseguenze per il giovane lavoratore che ha riportato un serio trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che vista la gravità del trauma hanno disposto il trasporto con l'elicottero del 118 all'ospedale Circolo di Varese. Il 21enne è uno straniero regolare in Italia, di nazionalità egiziana, residente fuori regione ma domiciliato a Brescia.