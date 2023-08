Alpinista comasco precipita sotto gli occhi del figlio: gravissimo

Si trova in condizioni disperate all'ospedale di Bolzano l'uomo di 58 anni precipitato durante un escursione in montagna in Valfurva. L'alpinista comasco era con il figlio quando è avvenuta la tragedia. I due avevano appena raggiunto la cresta tra Punta Pedranzini e Punta Tresero quando il terreno è franato sotto i piedi del 58enne. Gravissime le ferite e lesioni riportate dopo essere precipitato per alcune decine di metri.

Il figlio ha lanciato subito l'allarme. Erano passate da poco le 10 del mattino del 18 agosto 2023. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino guardia di finanza e un elicottero dell'elisoccorso Alto Adige decollato da Lasa con a bordo anche una squadra del Soccorso alpino di Valfurva. L'uomo è stato recuperato e trasportato in condizioni critiche all'ospedale di Bolzano. Sotto shock il figlio. Si attendono aggiornamenti sulle condizioni dell'uomo precipitato.