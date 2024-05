Soccorso per una brutta caduta durante i festeggiamenti per il Como: è grave

I festeggiamenti per la promozione del Como si sono svolti senza imprevisti e incidenti, eccetto che per un unico grave episodio che ha visto protagonista, suo malgrado, un uomo di 51 anni. I festeggiamenti, a dire il vero, poco se non nulla c'entrano con quanto gli è accaduto. L'uomo mentre camminava in via Sant'Elia, a pochi passi dal cuore pulsante della festa, è caduto a terra perdendo, a quanto sembra, i sensi. Non è chiaro se abbia perso conoscenza a seguito della caduta o se sia caduto perché colto da un improvviso malore. I soccorritori dell'ambulanza della Croce Rossa che si trovava in zona stadio e il medico del 118 sono accorsi sul posto prestando le prime cure. Le condizioni dell'uomo sono apparse molto serie. Dopo essere stato stabilizzato sul posto è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Le sue condizioni al momento del trasporto erano giudicate gravi.