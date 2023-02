Cade in un dirupo: 40enne morto a Carate Urio

Il corpo di un uomo di 40 anni di Como è stato trovato in fondo a un dirupo a Carate Urio. Erano stati segnalati i suoi indumenti riposti su un muretto in prossimità del dirupo. Da lì sono scattate le ricerche ad opera dei carabinieri e dei vigili del fuoco di Como. Il corpo privo di vita è stato individuato nella mattina del 18 febbraio 2023. per il recupero della salma sono intervenuti oltre ai vigili del fuoco anche gli uomini del Soccorso Alpino.

Il ritrovamento dei vestiti fa propendere per l'ipotesi del suicidio. Sembra, infatti, che siano stati riposti in modo da farli trovare e fornire così indicazione sul punto in cui poteva trovarsi il corpo. Ad ogni modo, i carabinieri di Como stanno approfondendo le indagini per escludere qualsiasi altra ipotesi.