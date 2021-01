Uomo grave dopo una caduta in bici a Locate Varesino

Un uomo di 62 anni è rimasto ferito in modo molto grave dopo essere caduto in bicicletta a Locate Varesino. L'uomo stava percorrendo via Giuseppe Garibaldi quando, pco prima delle ore 13 del 24 gennaio 2021, è caduto rovinosamente. Le sue condizioni sono apparse molto gravi tanto che è stato allertato anche l'elisoccorso el 118 di Como. Tuttavia il personale medico ha ritenuto preferibile trasportarlo immediatamente in codice rosso con l'ambulanza all'ospedale Circolo di Varese.