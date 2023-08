Ciclista cade mentre fa downhill: soccorso con l'elicottero a Lanzo d'Intelvi

Brutta caduta per un ciclista di 60 anni rimasto ferito in modo piuttosto grave a Lanzo d'Intelvi, nel Comune di Alta Valle Intelvi. L'uomo stava scendendo con la sua mountain bike da una discesa impervia quando è caduto rovinosamente riportando derite e lesioni. Gli amici hanno allertato i soccorsi. E' intervenuto anche l'elicottero del 118 di Como che lo ha trasportato all'ospedale di Legnano in codice giallo. L'incidente è avvenuto poco dopo le ore 17.30 del 10 agosto 2023.