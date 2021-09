Soccorso alpino, due interventi: 67enne cade dalla bici, 73enne dal quad

Due interventi oggi pomeriggio, 7 settembre, per la XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino. Il primo alle 11:45 nel comune di Dosso del Liro, per un ciclista di nazionalità svizzera caduto lungo il sentiero; aveva riportato alcuni traumi e non riusciva a risalire.L'uomo di 67 anni è stato portato in codice giallo all'ospedale di Gravedona. Sono intervenuti i tecnici del Cnsas, appartenenti alle Stazioni di Dongo e del Lario Occidentale, e i Vigili del fuoco, oltre all'ambulanza.

Poco dopo, nel comune di Gravedona ed Uniti, alle 15:45, seconda attivazione per un uomo di 73 anni, residente in zona, caduto con il quad in località Travisa, poco distante dalla strada. Sul posto il Cnsas di Dongo e i Vigili del fuoco; l'ambulanza lo ha portato per accertamenti in ospedale a Gravedona.