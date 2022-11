Pericolo in centro storico: cadono calcinacci in via Fontana

Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata del 12 novembre 2022 in via Fontana a Como. Dall'edificio ex San Gottardo si sono staccati alcuni calcinacci che sono caduti a terra senza, però, ferire alcun passante. Nessun danno anche a veicoli. I pompieri hanno effettuato la messa in sicurezza ed effettuato un'ispezione per valutare la presenza o meno di ulteriori parti a rischio distacco di calcinacci. La strada è stata temporaneamente chiusa per garantire lo svolgimento in sicurezza dell'intervento dei vigili del fuoco.