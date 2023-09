Tanto sangue in via Diaz: donna cade in bici e si taglia un'arteria

Grande apprensione in centro storico a Como per una donna ferita intorno alle 10.30 di martedì 19 settembre 2023. La donna di 72 anni era in sella alla sua bici quando è caduta rovinosamente nel tratto di via Diaz antistante al minimarket Carrefour. La signora avrebbe riportato la rottura del polso e il taglio di un'arteria che sarebbe stata la causa di una copiosa fuoriuscita di sangue rosso vivo. Alcune passanti che si trovavano nelle immediate vicinanze per fare la spesa l'hanno soccorsa in attesa dell'arrivo di un'ambulanza. Sono riuscite a tamponare e a limitare la perdita di sangue finché i soccorritori arrivati con un'ambulanza della Croce Azzurra di Como non hanno preso in mano la situazione. La donna è stata trasportata al pronto soccorso. Le sue condizioni sono giudicate buone.