Cade in bici, traffico in tilt sulla Provinciale per Lecco

Traffico in tilt a Como questo pomeriggio per una caduta in bici. Si tratta di un ragazzo di 17 anni. Sul posto, in via Provinciale per Lecco, sono intervenuti i soccorritori del 118 per le prime cure al ciclista, che a quanto si apprende non è in pericolo di vita. Gli agenti della polizia locale stanno ora effettuamenti i rilevamenti e gli accertamenti del caso e per gestire il traffico che subito si è creato sull'importante arteria cittadina. Al momento non si conosce la dinamica precisa dell'incidente ma da indscrezioni sembra che il ragazzo abbia affermato di essere stato urtato da un'auto.