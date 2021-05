Brutta caduta in bici sul sentiero a Cavallasca: paura per un 51enne

Un uomo di 51 anni è rimasto ferito in modo piuttosto serio a seguito di una rovinosa caduta in mountain bike. L'infortunio è avvenuto intorno alle ore 11.30 del 9 maggio 2021 lungo un sentiero che attraversa la zona boschiva di Cavallasca. I soccorritori del 118 lo hanno raggiunto insieme ai vigili del fuoco che lo hanno soccorso con la speciale barella per gli interventi in zona impervia. L'uomo è stato poi trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Circolo di Varese.