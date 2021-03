Cadorago e Rovello Porro, stazioni e treni presi di mira da ladri armati: arrestati tre giovani

Le mascherine che dobbiamo utilizzare per la nostra protezione individuale per contenere i contagi da covid in questi casi si sono dimostrate "complici" di due rapine aggravate, perchè camuffavano il volto degli aggressori, rendendoli meno riconoscibili. Grazie all'attività investigativa dei carabinieri di Lomazzo (compagnia di Cantù) i tre ragazzi sono stati consegnati alla giustizia, al momento arrestati in via cautelare.

Si tratta di B.G.R.O, 20enne cubano domiciliato a Como e M.E. e C.M.A., due 18enni italiani di Como: l'accusa è rapina aggravata.

Dopo le indagini svolte, sono stati fatti risalire ai tre giovani due episodi:

a Cadorago, in data 09/02/2021, nel percorrere il sottopassaggio della Stazione delle Ferrovie Nord, due persone sono state fermate bruscamente e con violenza dai 3 che con il volto travisato dalle mascherine e impugnando un martelletto rompivetro e un coltello, hanno aggredito i malcapitati anche con calci e pugni, facendosi consegnare il denaro in loro possesso e altri effetti personali;

a Rovello Porro, in data 15/02/2021, a bordo del treno delle Ferrovie Nord Como - Milano, con il volto coperto dalle mascherine, si sono avvicinati alle vittime e, li hanno minacciati a mano armata di morte, rubando i loro cellullari e di altri effetti personali dei due passeggeri;

Gli approfondimenti investigativi (condotti attraverso analisi di filmati, escussione testi, individuazioni fotografiche, servizi di pedinamento, acquisizione elementi di riscontro) hanno permesso di delineare gravi ed univoci indizi di colpevolezza a carico dei tre ragazzi.

Resta alta l’attenzione e l’impegno nell’attività di prevenzione e contrasto ai reati di natura predatoria da parte dei militari dell’Arma.