Malore in casa: i vigili del fuoco con l'autoscala in aiuto di una donna di 62 anni

Era all'interno del suo appartamento a Cadorago, in via Cavour quando una donna di 62 anni ha avuto un malore.

La scala a chiocciola rendeva difficile la movimentazione della barella e quindi sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo che con l'autoscala (proveniente dalla sede centrale di via Valleggio) sono riusciti a portare la donna fino all'ambulanza che la attendeva per condurla in ospedale.