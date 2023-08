Cadorago, denunciato in stato di libertà l'uomo che ha dato a fuoco a un'auto (rubata)

A fine luglio in una zona boschiva nel comune di Cadorago era stata ritrovata un'auto incendiata. Dopo le prime indagini si è scoperto che il mezzo era stato rubato nel mese di maggio e apparteneva e un sessantenne di Milano. Nel momento del ritrovamento i carabinieri di Lomazzo sul posto hanno repertato tutti gli oggetti che potevano servire a ricostruire la vicenda e portare all'identificazione della persona che aveva dato alle fiamme l'auto. E così, dopo una serie di accertamenti, è stato denunciato in stato di libertà un pregiudicato 36enne per incendio doloso.