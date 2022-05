Chi era Alberto, l'uomo investito dal treno a Cadorago: le prime ricostruzioni

Alberto P., nato e residente a Como è l'uomo che ieri sera 3 maggio 2022 ha perso la vita investito da un treno. Alberto, classe 1983, non aveva di fatto una fissa dimora. Ieri, intorno alle 20.30 stava costeggiando i binari: si trovava tra Cadorago e Fino Mornasco a circa 200 metri dalla stazione ferroviaria. Improvvisamente e per cause che sono ancora al vaglio della Polfer e dei carabinieri di Cantù, si è messo al centro dei binari ed è stato travolto dal convoglio.

Al momento non si esclude nessuna ipotesi, ma le indagini non sono ancora terminate.

L'incidente

Alla stazione di Cadorago, in via Roma, Alberto è stato investito da un treno nella serata del 3 maggio. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Cantù, i soccorsi del 118 (un'ambulanza e un'automedica) ma non c'è stato nulla da fare e l'uomo è deceduto sul posto. Impegnati nell'operazione anche i vigili del fuoco di Como e la Polfer che sta procedendo con i dovuti accertamenti.