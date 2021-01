Cadorago, lastra di lamiera instabile sopra l'attraversamento dell'autostrada: intervenuti i vigili del fuoco

Per mettere in sicurezza via Volta, nel tratto sottostante l'attraversamento autistradale, sono intervenuti oggi, 21 gennaio, a Cadorago i vigili del fuoco di Lomazzo. Nello specifico hanno rimosso una scossalina (in edilizia la scossalina è una lastra di lamiera, spesso zincata, che sporge dalla parete di un edificio per impedire le infiltrazioni di acqua piovana), eliminando così l'immediato pericolo per le eventuali automobili che potevano transitare da quella strada.