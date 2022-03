Cadorago, auto va fuori strada e sbatte contro un albero: ferito 25enne

Ieri sera 20 marzo intorno alle 22.30 un'auto, dopo essere uscita di strada si è schiantata violentemente contro un albero. È accaduto a Cadorago, in località Caslino al Piano in via Diaz. Sul posto sono intervenuti urgentemente anche i vigili del Fuoco del distaccamento di Lomazzo. Non si conoscono ancora le dinamiche e le cause dell'incidente dove è rimasto ferito in maniera seria un giovane di 25 anni che è stato portato dall'ambulanza della Croce Azzurra all'ospedale Sant'Anna di Como in codice giallo. Il compito di stabilire come sia avvenuto l'incidente ai carabinieri di Cantù.