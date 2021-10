Paura a Cadorago, allarme bomba nella notte: evacuate 10 famiglie

Brutta esperienza ieri sera 15 ottobre per i residenti di Cadorago per il ritrovamento di un ordigno formato da un tubo e da dei fili metallici. Era nascosto sotto una panchina nelle vicinanze di un bar in zona Caslino al Piano, in via Diaz. Fortunatamente come riferitoci dalle autorità competenti si trattava di un falso allarme ma sono intrevenuti i vigili del fuoco per fare le dovute verifiche e anche i carabinieri di Cantù. L'area ( il bar e alcune case nelle vicinanze) è stata evacuata e transennata. All'1 circa tutte le 10 famiglie evacuate sono state fatti rientrare nelle loro case e i carabinieri hanno portato via l'ordigno (che secondo le prime informzioni non sarebbe stato pericoloso) per analizzarlo. Seguiranno eventuali aggiornamenti.