Cade nel torrente per recuperare un oggetto: salvato 45enne

Intervento mercoledì pomeriggio per la Stazione Valsassina-Valvarrone del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana, per soccorrere un uomo precipitato nei pressi del torrente Pioverna, in località Tartavalle, territorio del comune di Taceno (in provincia di Lecco). È stato soccorso dai tecnici del Cnsas; sul posto anche l'eliambulanza di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, decollata dalla base di Como Villa Guardia, che lo ha trasportato in ospedale. Come riportano su Valsassina News l'uomo sarebbe caduto nel tentativo di recuperare un oggetto che gli era caduto. Date anche le condizioni meteo è consigliabile la massima prudenza.