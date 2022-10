Cade dal terzo piano e rimane infilzato nell'inferriata del cancello

I vigili del fuoco del comando di Como sono intervenuti con due squadre oggi 14 ottobre alle 18.40 a San Fermo della Battaglia in via Busacce per soccorere una persona. Per cause in corso di accertamento un uomo cadeva dal terzo piano rimanendo infilzato in una inferriata. Dopo il taglio con apposite cesoie l'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118. In aggiornamento.