Cade dal pontile con la bimba di 2 anni in braccio: elisoccorso in volo

Grande spavento ieri 21 giugno per una bimba di 2 anni a Laglio. La piccola era in braccio al suo papà, un turista in vacanza insieme anche alla moglie, e si trovava nel molo di piazza Roma. L'intento era quello di raggiungere il pontile e la barca che li avrebbe potati a fare un giro al lago (taxi boat), ma nello scendere il genitore sarebbe scivolato e caduto. Con lui la piccola che avrebbe riportato gravi ferite. Sul posto anche l'elisoccoso che ha trasportato la bambina all'ospedale San Gerardo di Monza.