Cade mentre fa lavori in giardino: intervenuti vigili del fuoco per portarlo in ospedale

I vigili del fuoco di Centro Valle Intelvi sono intervenuti a supporto del 118 oggi, 27 maggio per portare in ospedale un uomo di Schignano. L'uomo era caduto ieri, 26 maggio, mentre faceva dei lavori nel suo giardino ma al momento non si era reso conto della forza della botta presa e delle sue conseguenze. Oggi però le sue condizioni sono peggiorate e ha quindi chiamato il 118 per essere ricoverato in ospedale.