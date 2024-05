Cade dal lucernario da 6 metri d'altezza: grave operaio di 56 anni

Grave incidente sul lavoro oggi venerdì 17 maggio a Origgio (provincia di Varese), in via 1° maggio all'interno di un magazzino dell'azienda Texpro. Un operaio di 56 anni è caduto da un lucernario su alcuni scatoloni, da un'altezza di circa 6 metri. L'uomo ha riportato un trauma al torace, al bacino e a un arto superiore. Sul posto auto medica, ambulanza, personale di Ats e l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia che ha trasportato il ferito in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.