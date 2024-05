Dimentica le chiavi di casa e prova a entrare dalla finestra, ma precipita per 10 metri

Aveva dimenticato le chiavi di casa così ha provato a entrare attraverso la finestra, passando dal balconcino del vicino. In pratica avrebbe prima raggiunto il balcone del vicino posizionando una scaletta e poi con la stessa avrebbe cercato di raggiungere il suo piano. Ed è proprio in questa seconda fase della "scalata" che sarebbe caduto rovinosamente. Il fatto è successo la sera tardi del 29 maggio a Olgiate Comasco.

L'uomo, un 38enne, è precipitato nel vuoto per 10 metri. La caduta gli ha provocato ferite gravissime e i soccorsi sono scattati in codice rosso ed è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sarebbero critiche. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica del fatto.