Cade da cavallo, elisoccorso in codice rosso per una donna di 38 anni

Una brutta caduta da cavallo ieri martedì 9 luglio a Carimate intorno alle 10 del mattino. Il fatto è avvenuto in via Calvi è i soccorsi sono scattati in codice rosso per la donna di 38 anni. Sul posto oltre all'ambulanza della Croce Rossa anche l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia. La donna non sarebbe in pericolo di vita ed è stata trasportata dall'elicottero, dopo le prime cure sul posto, in codice giallo all'ospedale di Legnano. Intervenuti anche i carabinieri di Cantù.