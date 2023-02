Cadavere nel lago di Como: disposta l'autopsia

Sarà disposta l'autopsia sul cadavere trovato la scorsa domenica 19 febbraio galleggiare nelle acque del lago di Como. L’esame è stato disposto dal magistrato di turno della Procura di Como. Secondo le primissime informazioni trapelate l'uomo di 41 anni (non 35 come era stato inizialmente detto) sarebbe uno straniero di origine marocchina. Il corpo senza vita era in acqua da giorni e riportava delle ferite alla testa che dovranno essere accertate. La morte del 41enne non risaliva quindi alla giornata del ritrovamento e per questo l’autopsia servirà a fare luce su diversi aspetti della tragica vicenda ancora senza risposta.