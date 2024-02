Un cadavere trovato nell'atrio di un palazzo vicino a Lugano: è un italiano

E' un italiano di 35 anni l'uomo trovato morto nell'atrio di un palazzo nel Luganese. Il ritrovamento è avvenuto il 1 febbraio, poco prima delle ore 7 del mattino. L'edifico nel quale è stato ritrovato il cadavere è situato per la precisione a Montagnola, in via Collina d'Oro, a pochi chilometri da Lugano. L'uomo era residente nel Luganese.

La polizia cantonale ha fatto sapere che "gli approfondimenti sulle cause della morte nonché sulla dinamica dei fatti proseguono attraverso i rilievi tecnico-scientifici, la ricerca di tracce forensi e la raccolta di testimonianze". Inoltre le forze dell'ordine elvetiche hanno spiegato che "l'autopsia è stata svolta e sarà completata da analisi tossicologiche e da ulteriori esami che necessitano ugualmente di tempo affinché i risultati siano consolidati da un profilo scientifico". Al vaglio degli inquirenti vi è la posizione di un 56enne cittadino svizzero residente oltre San Gottardo, fermato successivamente. Gli accertamenti dovranno in particolare stabilire se e in che modo l'uomo abbia eventualmente concorso nella morte del 35enne.