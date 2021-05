Cabiate, l'ultimo straziante addio alla piccola Sharon

Sono passati 4 mesi dalla morte di Sharon, la bimba di 2 anni di Cabiate e ora finalmente si può dare l'ultimo saluto alla piccola perchè la Procura di Como ha dato il nulla osta.

Anche l'esito dell'autopsia del medico legale (oltre alle prime rilevazioni) hanno smentito le dinamiche inizialmente riferite dal compagno della madre, accusato del suo omicidio: il decesso della piccola è stato ricondotto ad alcuni traumi e dopo gli ultimi esiti l'accusa nei confronti del 25enne è di omicidio volontario aggravato da violenza sessuale.

I funerali della piccola si terranno domani, martedì 11 maggio nella parrocchiale di Cabiate alle ore 10.30. Alle 10 per chi volesse la recita del rosario.

L'avvocato Lara Citterio, che difende la madre di Sharon insieme alla collega Elisabetta Fontana, aveva lanciato un accorato appello alla città di Cabiate:

«Faccio questo appello alla comunità cabiatese, per stare vicino alla famiglia della piccola non solo al funerale, la cui data non si sa ancora, ma anche dopo per colmare i silenzi che in questo momento sono pesanti. Invito la comunità cabiatese a stringersi in un grande abbraccio».

È il momento di stringersi intorno a Silvia, la giovane mamma che aveva affidato per la prima volta la piccola al suo compagno senza poter immaginare nulla di ciò che sarebbe accaduto.