"Sharon, bambina mia, esco dal silenzio": la lettera della madre della bimba di Cabiate morta a 18 mesi

Erano le 18.30 dell '11 gennaio quando Sharon, la piccola di 18 mesi di Cabiate, è stata portata d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XVIII di Bergamo. Si pensava che le fosse caduta in testa una stufetta accidentalmente, almeno così aveva riferito il compagno della madre, un ragazzo di 25 anni, il solo ad essere con lei in casa al momento dei fatti. Ma dopo pochi giorni di indagini, la realtà che è emersa era molto diversa.

Le relazioni preliminari del medico legale, inoltre, hanno smentito le dinamiche inizialmente riferite dall'uomo: il decesso della piccola è stato infatti ricondotto ad alcuni traumi. Traumi recenti ma anche lesioni ed escoriazioni che aprivano la voragine di inaudite violenze subite nel tempo e non solo quel tragico 11 gennaio. Questo ed altro hanno portato alla carcerazione cutelare del compagno della madre.

Oggi, 15 febbraio, presso il tribunale di Como, erano presenti Lara Citterio e Elisabetta Fontana, gli avvocati che rappresentano la madre della bambina che hanno dato voce ad una straziante lettera, scritta dalla mamma di Sharon.

«Sharon bambina mia, esco dal silenzio solo per te. Tu sei nella luce e non mi dimentichi...Dammi la forza di non arrendermi, stammi accanto ora che ho perso ogni certezza. Ti ho avuto che ero ancora ragazza e hai subito illuminato la mia vita, mi immaginavo un fututo dove saremmo cresciuto insieme...Sei tra gli angeli e vegli su di me. Come me ti fidavi e come me sei stata tradita. Non so cosa possa essere accaduto in quelle ore mentre eri a casa e io al lavoro, per me e per te. Per poter vivere dignitosamente. È stata l'unica volta che non eri con me o con mia mamma e ti ho seguita assiduamente, anche se a distanza...

Quel maledetto pomeriggio dell'11 gennaio ho chiamato tante volte e sono stata ingannata. Mi veniva detto che stavi bene ed era tutto a posto. Ma sentivo nel cuore che qualcosa non andava, ho insistito ancora per accertarmi delle tue condizioni. Mi è stata inviata una foto col telefonino e sembravi assopita e ncora una volta mi è stato ancora detto che non era niente, che eri solo fatta un pò male mentre giocavi....

Mia bambina ti hanno portato con l'elicottero in ospedale e dopo poche ore non respiravi più. Improvvisi il freddo e il buio sono calati dentro di me....La persona con cui avevo messo su famiglia e che diceva di volerti bene continuava a ripetere che si trattava di un incidente domestico...Non cerco vendetta ma Giustizia. Per te. Mia amata creatura. In un pomeriggio ho perso te e la fiducia e il sentimento di chi era al mio fianco. Ho perso tutto. Mia piccola Sharon eri troppo piccola per morire da vittima. Ciao Sharon, resta con me».

Dopo la commovente lettura, parlano gli avvocati:

«Ci fosse stato il minimo dubbio non avrebbe mai lasciato la bambina, si era allontanata per andare a lavorare. Si è fidata, solitamente era la nonna ad occuparsi della piccolina. Nessuno poteva pensare ad una cosa del genere. Dopo l'autopsia la vicenda ha preso una strada che nessuno si poteva aspettare.»

L'Avv. Citterio ci tiene ha fare un appello alla città di Cabiate:

«Faccio questo appello alla comunità cabiatese, per stare vicino alla famiglia della piccola non solo al funerale, la cui data non si sa ancora, ma anche dopo per colmare i silenzi che in questo momento sono pesanti. Invito la comunità cabiatese a stringersi in un grande abbraccio».

Conclude l'Avv. Fontana: «È intezione mamma della piccola, a tempo debito, costituirsi parte civile nel processo penale».