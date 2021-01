Cabiate, fuga di monossido di carbonio: tre persone intossicate ricoverate in ospedale

Due interventi nella notte del 1 gennaio 2021 da parte dei vigili del fuoco del comando di Como. Il primo, intorno all'una di notte, per spegnere le fiamme di una macchina incendiata in via Zara a Pontelambro.

Il secondo intervento li ha visti impegnati a Cabiate, in via Manara. Sono arrivati sul posto intorno alle 5.20 del mattino, in via Manara, dove, in un appartamento, tre persone sono rimaste gravemente intossicate da una fuga di monossido di carbonio. Sono state, infatti, successivamente ricoverate in ospedale.