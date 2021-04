Perseguita e minaccia per mesi i vicini di casa: arrestato 49enne di Cabiate

Ieri pomeriggio, 22 aprile 2021, i carabinieri di Cantù e di Mariano Comense hanno arrestato, in fragranza di reato, A.P., 49 enne, cittadino italiano, residente a Cabiate (CO), responsabile di atti persecutori verso il vicinato e minacce a pubblico ufficiale.

Il tutto è avvenuto a Cabiate dove, già a partire dall’ora di pranzo, l’uomo ha iniziato ad ingiuriare e minacciare diversi vicini di casa e residenti della corte in cui lui stesso risiede. All'arrivo della Polizia Locale il 49enne ha cominciato ad insultare pesantemente anche gli agenti.

Il comportamento antisociale dell'uomo è stato quindi interrotto dall’intervento dei carabinieri di Mariano anche loro minacciati. Il 49enne è stato quindi arrestato per atti persecutori e minacce a pubblico ufficiale.

Dal racconto delle parti offese, è emerso infatti che era da diversi mesi che andavano avanti questi comportamenti persecutori nei confronti dei vicini di casa che, quasi quotidianamente, dovevano subire i suoi sfoghi e le sue frustrazioni.

L’uomo è stato portato al Bassone.