Cadono da tre metri d'altezza, feriti due operai a Bulgarograsso

Stavano lavorando sul cestello ma ad un certo punto, per motivi ancora da stabilire, i due operai un 50enne e un 54enne, sono caduti da un'altezza di circa tre metri. Il muletto che direzionava il cestello era guidato da un 26enne. Sul perchè dello sbilanciamento che ha portato alla rovinosa caduta indagano i carabinieri della stazione di Lurate Caccivio. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 in codice rosso: tre le ambulanze, per i due feriti e anche per il giovane alla guida del muletto che dopo la caduta dei colleghi ha avuto un malore. Gli operai non sarebbero in pericolo di vita e sono stati trasportati all'Ospedale di Circolo di Varese e al Sant'Anna. L'incidente è accaduto all'interno dello stabilimento Polti a Bulgarograsso.