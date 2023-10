Arriva il buio, due giovani in serie difficoltà sul Resegone: salvati dai vigili del fuoco

Intervento dei soccorsi nella tarda serata di sabato 7 ottobre sul Resegone. I vigili del fuoco del comando di Lecco hanno inviato una squadra Speleo alpino fluviale per riportare a valle in sicurezza un ragazzo e una ragazza trovatisi in difficoltà sul monte lecchese a causa dal buio.

A dare l'allarme sono stati i genitori dei giovani, preoccupati dal loro mancato rientro a casa. L'intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa 1 ora e 30 minuti. I giovani sono stati riportati a valle in sicurezza, stanno bene.