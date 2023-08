Turisti francesi fuori controllo: sputi, graffi e botte senza motivo a una ragazza comasca

Un episodio violento e inquietante è avvenuto nel pomeriggio del 7 agosto a Brunate. Due turisti probabilmente di nazionalità francese, dato che è la lingua in cui si esprimevano, hanno senza alcun motivo aggredito una giovane comasca, Nicole Sala, 29enne conosciuta anche per essere una campionessa della Canottieri Lario. La giovane ha denunciato il fatto alle autorità competenti ma ha anche postato una segnalazione sui social per chiedere aiuto alle persone in caso li riconoscessero e per metterle in guardia. Nicole era in macchina quando, mentre era ferma in via Pirotta per permettere a un'altra auto di fare manovra, all'improvviso un uomo e una donna l'hanno aggredita con sputi, graffi (tutti documentati da foto e in seguito al pronto soccorso dove si è recata) e tirando pugni sul cofano dell'auto.

"Oggi a Brunate, scrive, sono stata aggredita da queste persone accompagnati da un altro ragazzo e ragazza immotivatamente scappando in presenza di testimoni. Parlano francese e sono già stati segnalati alle autorità, se qualcuno li identifica mi contatti grazie mille".

Ma il peggio doveva ancora arrivare. Quando la giovane per soccorrere sua madre (nel frattempo avvisata e giunta sul posto e subito aggredita da questi individui), è scesa dall'auto, l'uomo le ha sbattuto la testa sulla portiera aperta.

I carabinieri hanno cercato di fermare i turisti, che nel frattempo si erano dati alla fuga, bloccando la funicolare ma si sarebbero allontanati a piedi. Le indagini sono in corso.