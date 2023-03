Braccio incastrato nel tornio: operaio soccorso d'urgenza in un'azienda di Inverigo

Un operaio di 36 anni è rimasto gravemente ferito a un braccio mentre stava lavorando durante il turno di notte con un tornio in un'azienda di Inverigo. Il grave infortunio sul lavoro è avvenuto intorno alle 22.45 in una ditta che produce tessuti e mescole speciali. Il 36enne è stato soccorso d'urgenza da un'ambulanza del Sos di Lurago d'Erba e da un'automedica ma vista la gravità della situazione è stato richiesto l'intervento dell'elicottero del 118. L'operaio ferito è stato trasportato in volo all'ospedale Circolo di Varese.