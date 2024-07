La bottiglia d'alcol gli esplode addosso: gravi ustioni per il barman 25enne

Il fatto è avvenuto nella serata di giovedì a Cermenate (Como) nella discoteca di via Maestri Comacini. Il barman, un giovane di 25 anni di Lazzate, era intento ai preparativi per la serata e, secondo le primissime informazioni, avrebbe preso una bottiglia di alcol dal magazzino tenendo nell'alta mano un accendino. Forse una distrazione o un'imprudenza, fatto sta che la bottiglia gli è scoppiata addosso. I soccorsi sono scattati in codice rosso per le gravi ustioni riportate. Il ragazzo è stato trasportato poi all'ospedale Sant'Anna dove è arrivato intorno all'1 di notte. Nonostante le gravi ustioni su braccia e gambe non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto il personale Ats e anche i carabinieri di Cantù con un'unità della Radiomobile.