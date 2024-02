Lo aspetta nel bosco e lo colpisce con una chiave inglese per rubargli il borsello: denunciato 15enne

Si sono incontrati in una zona boschiva di Bulgarograsso. Probabilmente, ma le indagini sono in corso, si erano dati appuntamento e proprio lì c'è stata l'aggressione e poi la rapina. Tutto è avvenuto tra coetanei: i due gli aggressori e la vittima sono tutti 15enni, classe 2008. Nel pomeriggio del 5 febbraio il giovane è stato prima colpito violentemente con una chiave inglese allo stomaco, preso a pugni in faccia e infine derubato del suo borsello. I carabinieri di Appiano Gentile hanno identificato e denunciato in stato di libertà uno dei due rapinatori, l'altro non è ancora stato identificato.