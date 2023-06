Boschi dello spaccio: due arresti. Droga acquistata in euro e franchi svizzeri

Continuano le operazioni per contrastare lo spaccio di droga nei boschi comaschi. Ieri 22 giugno 2023 i carabinieri di Fino Mornasco sotto il comando del Luogotenente Gianfranco Casanica, con il supporto del personale degli Squadroni Cacciatori di Sicilia e Puglia, hanno eseguito un nuovo blitz mirato. Due uomini cittadini stranieri, un 25enne marocchino e un 33enne afghano, entrambi senza fissa dimora, sono stati sorpresi e arrestati in flagranza per il reato di detenzione stupefacenti ai fini di spaccio.

I due, alla vista dei militari, hanno tentato di darsi alla fuga sfruttando la fitta vegetazione, ma sono stati raggiunti e bloccati dal mirato dispositivo predisposto.

Sono stati sequestrati circa 55 grammi cocaina, 95 grammi di eroina e 35 grammi di hashish, oltre a telefoni cellulari, bilancino e materiale per il confezionamento delle dosi, e denaro contante (circa 2.000 euro e 150 franchi svizzeri) ritenuto provento dell’illecita attività di spaccio.

I due uomini sono stati tradotti portati al Bassone.