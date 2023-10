Boschi della droga, nuovi controlli nel Comasco: foglio di via per i consumatori

Sono stati sorpresi nei pressi di un bivacco della droga, in un bosco nel territorio di Fino Mornasco, durante uno dei controlli dei carabinieri.

Tre consumatori, italiani, dopo essere stati identificati saranno convocati dalla Questura di Como per un foglio di via obbligatorio che, in sintesi, non permetterà loro di tornare nel territorio di Fino Mornasco per un certo periodo di tempo a discrezione del questore. Questa forma di allontanamento è prevista per le persone che hanno precedenti riconducibili al decoro urbano come il bivacco, ubriachezza e accattonaggio molesti, solo per fare degli esempi. In breve pur non violando necessariamente la legge, compromettono la fruibilità di particolari luoghi e spazi pubblici, rendendo difficoltoso e poco sicuro il loro utilizzo. Il bivacco è stato smantellato.

Sempre nelle azioni di contrasto allo spaccio di droga dei giorni scorsi, i militari del NOR, dopo i dovuti accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un 31enne di origini straniere, pregiudicato.

Il 31enne è stato fermato e controllato a bordo della sua auto sulla SP 31 nel comune di Arosio. Dopo la perquisizione personale e del veicolo, è stato trovato in possesso di 3,45 grammi di cocaina e 800 euro in contanti, probabile provento di spaccio.

I controlli dei carabinieri della compagnia di Cantù, con i militari del NOR, la tenenza di Mariano Comense e delle 9 stazioni carabinieri, oltre all’importante supporto dello squadrone Cacciatori Sicilia, continueranno senza sosta nei prossimi giorni anche in borghese.