Calci e pugni ai poliziotti nei boschi della droga. Un arresto a Montano Lucino

Nel primo pomeriggio di ieri, 22 agosto 2022 un equipaggio delle volanti di Como all’altezza di via Olginati a Montano Lucino ha notato un via vai sospetto di uomini che si addentravano nella boscaglia.

È noto che la zona è frequentata da numerosi tossicodipendenti e spacciatori di sostanze stupefacenti quindi gli agenti hanno deciso di effettuare un controllo, entrando nell’area e individuando due soggetti magrebini sopra un giaciglio sistemato fra la vegetazione. I due si guardavano continuamente attorno, senza però accorgersi dei poliziotti.

Durante le fasi di avvicinamento hanno notato a un centinaio di metri, un terzo uomo che si è accorto della loro presenza e si è dato alla fuga. A questo punto anche gli altri sospetti hanno iniziato a correre all’interno del bosco ed uno dei due, nella foga, è caduto rovinosamente in un canale ricoperto di pietre, da un altezza di più di 2 metri. Nonostante la caduta si è rialzato e ha iniziato a colpire con calci e pugni il poliziotto che nel frattempo lo aveva raggiunto, tentando anche di appropriarsi della sua arma d’ordinanza.

Proprio in quel momento giungeva in aiuto anche l’altro poliziotto e così, con non poca fatica, sono riusciti a ammanettare il fuggitivo, riportando nella colluttazione lesioni guaribili in 21 e 15 giorni.

All’interno del marsupio che aveva a tracolla è stato trovato circa un etto di diverse tipologie di sostanze stupefacenti, confezionate in maniera diversa, tra cocaina, eroina e hashish, oltre ad un bilancino di precisione, tre telefoni cellulari e 1200,00 euro in contanti.

Portato in Questura, il fermato, che era privo di documenti, è risultato essere un marocchino di 26 anni, pregiudicato, senza fissa dimora, irregolare, oltre che inottemperante a diversi ordini di espulsione. A suo carico anche un divieto di dimora nella regione Lombardia.

Il 26enne è stato arrestato detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e per lesioni aggravate.